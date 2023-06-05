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В Тюменской области ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 23 %

Экономика, 17:45 05 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 23 % выполнен ремонт в Тюменской области по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" с начала 2023 года. В Тюменском районе на 10 улицах ремонт завершен. В Тюмени дорожники трудятся на четырех объектах, сообщает Главное управление строительства региона.

Ремонт в областном центре идет на улицах Пролетарской, Щербакова, Энергетиков, 30 лет Победы. В Тюменском районе продолжаются работы на 35 улицах. Сданы в эксплуатацию участки региональных трасс Тюмень - Каменка - граница Свердловской области и Нижняя Тавда - Картымский.

Всего по нацпроекту в этом году в области приведут в нормативное состояние: 103 дороги в Тюменском районе (49,3 км); четыре улицы Тюмени (5,87 км); 33 участка региональных дорог (148 км).

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги

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