  • 5 июня 20235.06.2023понедельник
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменским дачникам предлагают сыграть в настольный теннис или шахматы этим летом

Спорт, 17:34 05 июня 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

21 дачное общество Тюмени и Тюменского района присоединилось к проекту "Лето на даче с физкультурой" в 2023 году. Инструкторы по спорту из 20 муниципальных учреждений будут проводить физкультурно-оздоровительные занятия в садоводческих обществах города и района. Дачники смогут заняться северной ходьбой, гимнастикой, подвижными играми, сыграть в шахматы или настольный теннис, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В честь открытия проекта на территории садоводческого общества "Золотая осень" прошел спортивный праздник с танцевальной разминкой, мастер-классами по дыхательной гимнастике, йоге и другими активностями от инструкторов детско-юношеского центра "Авангард". Дачные спортсмены смогли проверить показатели здоровья в специальной палатке.

Отметим, что физкультурно-оздоровительная работа с дачниками реализуется в Тюмени уже восьмой год. С расписанием и площадками проведения занятий можно ознакомиться в плане проекта: vk.cc/cozrkH.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дачный сезон , физкультура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 05.06.2023Тюменским дачникам предлагают сыграть в настольный теннис или шахматы этим летом
10:24 05.06.2023ФК "Тюмень" с победой над "Новосибирском" вышел в первую лигу
08:27 05.06.2023"Кубок Тобольского кремля" соберет спортсменов и любителей 9 июня
09:28 04.06.2023Более 3 000 человек участвуют в фестивале бега "Стальной характер" в Тюмени