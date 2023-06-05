Тюменским дачникам предлагают сыграть в настольный теннис или шахматы этим летом

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

21 дачное общество Тюмени и Тюменского района присоединилось к проекту "Лето на даче с физкультурой" в 2023 году. Инструкторы по спорту из 20 муниципальных учреждений будут проводить физкультурно-оздоровительные занятия в садоводческих обществах города и района. Дачники смогут заняться северной ходьбой, гимнастикой, подвижными играми, сыграть в шахматы или настольный теннис, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В честь открытия проекта на территории садоводческого общества "Золотая осень" прошел спортивный праздник с танцевальной разминкой, мастер-классами по дыхательной гимнастике, йоге и другими активностями от инструкторов детско-юношеского центра "Авангард". Дачные спортсмены смогли проверить показатели здоровья в специальной палатке.

Отметим, что физкультурно-оздоровительная работа с дачниками реализуется в Тюмени уже восьмой год. С расписанием и площадками проведения занятий можно ознакомиться в плане проекта: vk.cc/cozrkH.