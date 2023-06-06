Шесть аварий с участием диких животных зарегистрировали в Тюменской области

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Шесть аварий с участием диких животных зарегистрировали в Тюменской области за прошедшую неделю. В пяти столкновениях погибли лоси, еще в одном – косуля, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Ведомство напоминает водителям соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, в зоне действия знака "Дикие животные".

Все ДТП с дикими животными размещаются на интерактивной карте, созданной совместно с департаментом информатизации. На ней отображена информация о таких авариях, начиная с 2020 года.