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Шесть аварий с участием диких животных зарегистрировали в Тюменской области

Происшествия, 18:18 06 июня 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Шесть аварий с участием диких животных зарегистрировали в Тюменской области за прошедшую неделю. В пяти столкновениях погибли лоси, еще в одном – косуля, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Ведомство напоминает водителям соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток, в зоне действия знака "Дикие животные".

Все ДТП с дикими животными размещаются на интерактивной карте, созданной совместно с департаментом информатизации. На ней отображена информация о таких авариях, начиная с 2020 года.

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# Госохотдепартамент , животные , столкновение

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