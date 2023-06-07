Тюменская таможня пресекла вывоз 277 единиц сельхозтехники и оборудования

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Вывоз 277 единиц сельхозтехники и оборудования из России в Казахстан пресекла Тюменская таможня с начала 2023 г. Общий вес партий составляет 730 т. На них нарушители не оформили сертификаты о стране происхождения товаров или разрешений профильного министерства, сообщает региональной таможенное управление.

Также специалисты предотвратили ввоз в Тюменскую область более 120 т отходов. В том числе полиэтилена, медного шлака, аккумуляторных батарей и бывших в употреблении автошин.

На внутренний рынок таможенники не пропустили плодоовощную продукцию без обязательных фитосанитарных сертификатов и разрешительных документов.