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Тюменская таможня пресекла вывоз 277 единиц сельхозтехники и оборудования

Происшествия, 11:30 07 июня 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Вывоз 277 единиц сельхозтехники и оборудования из России в Казахстан пресекла Тюменская таможня с начала 2023 г. Общий вес партий составляет 730 т. На них нарушители не оформили сертификаты о стране происхождения товаров или разрешений профильного министерства, сообщает региональной таможенное управление.

Также специалисты предотвратили ввоз в Тюменскую область более 120 т отходов. В том числе полиэтилена, медного шлака, аккумуляторных батарей и бывших в употреблении автошин.

На внутренний рынок таможенники не пропустили плодоовощную продукцию без обязательных фитосанитарных сертификатов и разрешительных документов.

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# импорт , оборудование , сельхозтехника , Тюменская таможня

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