Тюменская облдума официально назначит дату выборов губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередное заседание регионального парламента состоится в Тюмени 8 июня. Среди основных вопросов - назначение выборов губернатора Тюменской области и утверждение на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Напомним, согласно законодательству Тюменская облдума должна принять решение о выборах губернатора не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Назначить выборы главы региона планируется на 10 сентября 2023 года.

Еще один важный вопрос повестки - назначение на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Им может стать Олег Датских. Ранее его кандидатуру согласовали на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Утвердить на должность Олега Датских должны сроком на пять лет.

Среди вопросов, которые планируют рассмотреть депутаты, исполнение областного бюджета за 2022 год. Отметим, доходы за прошлый год составили 239 млрд 421 млн 184 тыс. рублей - 106,4 % к плановым назначениям. По расходам областной бюджет исполнен в сумме 293 млрд 923 млн 994 тыс. рублей – 89 % к плановым назначениям.

Кроме того, будут внесены поправки в закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области". Поправки позволяют объединить усилия региональных органов госвласти, местного самоуправления и некоммерческих организаций для повышения эффективности оказания помощи ветеранам боевых действий, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции.

Также планируется внести поправки в бюджет региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, заслушать информацию Северо-Уральского управления Ростехнадзора о деятельности в 2022 году, и об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год.

Любовь Голышева