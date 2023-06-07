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Два рыбака погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 11:30 07 июня 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое жителей пос. Московский Тюменского района 37 и 31 года погибли в ДТП на 141-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 6 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, здесь столкнулись "Лада" и Volkswagen. По предварительным данным, водитель "ВАЗ", совершая обгон, не справился с управлением. От удара с попутно идущим автомобилем Volkswagen "Лада" опрокинулась в кювет.

Как выяснилось, погибшие, водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", возвращались с рыбалки. За рулем Volkswagen находился 30-летний уроженец Стерлитамака, он ехал из Сургута, в аварии не пострадал.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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