Тюменской компании помогли увеличить производительность труда на 10 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производительность цеха розлива напитков ООО "Ассорти плюс" увеличилась на 10 %. Помощь в решение данного вопроса команда Тюменского технопарка оказала в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Специалисты технопарка помогли наладить технологические процессы на производстве, чтобы они стали быстрее и эффективнее. Для этого оптимизировали маршрут перемещения сотрудников и сделали перестановку оборудования на участке розлива, разработали стандарт для операторов розлива, сократили незавершенное производство и организовали адресное хранение сырья на складе и его ежедневный учёт, сообщает технопарк.

Сотрудники "Ассорти плюс" сами участвовали во внедрении и стандартизации всех этих изменений.

"Когда мы узнали о федеральной программе, то решили, что должны получить новые компетенции. Благодаря совместной работе с Региональным центром компетенций мы смогли настроить один процесс нашего большого производства и получить видимый результат на этом участке. Теперь мы знаем схему внедрения бережливого производства, сформировали навык и будем улучшать другие производственные этапы", - рассказал генеральный директор производства ООО "Ассорти плюс" Александр Малютин.

О возможностях федеральной программы "Производительность труда" можно узнать по телефону +7-982-770-90-80.