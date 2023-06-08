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Владимир Якушев: формирование реестра коренных малочисленных народов УФО – принципиальная задача

Политика, 14:05 08 июня 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Формирование реестра коренных малочисленных народов УФО – принципиальная задача, обозначил одно из приоритетных направлений нацполитики полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании в Тюмени 8 июня. В центре обсуждения – актуализация Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года в УФО.

"Формирование реестра коренных малочисленных народов УФО - это принципиально важная задача, чтобы решать все вопросы, которые касаются жизни коренных малочисленных народов. Эту работу нужно продолжить, она уже выполнена наполовину", - пояснил полпред.

Он подчеркнул, что важно реализовывать все направления Стратегии нацполитики, ведь субъекты, входящие в УФО, – многонациональные.

"Количество этносов практически во всех территориях - более 100. Поэтому нужно работать ежедневно. Тогда у нас будут мир и согласие", - отметил Владимир Якушев.

По его словам, на совещании отдельный блок был посвящен миграционной политике. Обсуждались вопросы образования, требования по знанию русского языка. Это тоже те вопросы, которые требуют постоянного контроля, подчеркнул полпред.

Напомним, ранее по итогам совещания в Тюмени заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов рассказал, что по реализации национальной политики Тюменская область входит в число лидеров по УФО и России.

Оксана Корнеенкова

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# Владимир Якушев , национальная политика

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