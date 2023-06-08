Якушев: в УФО сформирована инфраструктура соцподдержки военнослужащих СВО и членов их семей

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

Один из ключевых приоритетов в работе отделений партии "Единая Россия" — это помощь участникам СВО и их близким. Такое мнение по итогам межрегионального координационного совета партии высказал полпред президента России в УФО, член бюро высшего совета "Единой России" Владимир Якушев.

"У нас сформирована инфраструктура социальной поддержки военнослужащих СВО и членов их семей. В первую очередь, это Фонд "Защитники Отечества", отделения которого открыты во всех регионах УФО. Социальные кураторы фонда обеспечат необходимое сопровождение участников СВО и их близких, но им нужно помогать. Партия должна не только организовать системный мониторинг проблемных вопросов, требующих немедленного решения, но и еще более активно включаться в их решение", – сказал он.

Большое значение также имеет работа с новыми общественными организациями - территориальными подразделениями Ассоциации ветеранов специальной военной операции и Комитета семей воинов Отечества. Партия должна обеспечить системную работу с активистами этих НКО. Оказать им организационную, методическую и медийную поддержку, а также вместе с ними заняться социализацией бойцов СВО, считает полпред.

На совещании обсудили и подготовку к проведению выборов в местные и региональные органы власти в сентябре 2023 года и выборов президента России в марте 2024 года, сообщает пресс-служба полпреда.

"Решение по кандидатам от партии "Единая Россия" принято избирателями. Наша задача – исполнить волю граждан, обеспечить законность и порядок в ходе подготовки и проведения всех без исключения избирательных кампаний. Буду держать вопрос на личном и очень жестком контроле", – подчеркнул полпред.

В единый день голосования, 10 сентября, в УФО состоятся выборы губернатора Тюменской области. Пройдут выборы депутатов Екатеринбургской, Тюменской городских дум, довыборы в региональные парламенты и более 140 иных муниципальных выборов. Заксобранию Ямала предстоит выбрать своего губернатора.

Выборы президента РФ пройдут в марте 2024 года.