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Допвыборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по избирательным округам №19 и №20 пройдут 10 сентября

Политика, 11:19 09 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №19 (Калининскому Тюмени) и №20 (Восточному Тюмени) пройдут 10 сентября 2023 года в единый день голосования. Такое решение принято на очередном заседании Избирательной комиссии Тюменской области.

Дополнительные выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва Сергея Романова и Николая Руссу.

Депутат Тюменской областной думы от "Единой России" Сергей Романов отказался от мандата в сентябре 2022 года. Его заявление поддержали парламентарии 23 сентября на заседании облдумы.

2 февраля 2023 года на заседании Тюменской областной думы депутаты досрочно прекратили полномочия Николая Руссу.

Николай Руссу был депутатом 6-го и 7-го созывов, избран депутатом областной думы по избирательному округу №19 в Калининском округе Тюмени. В парламенте являлся членом комитета по бюджету, налогам и финансам. Является генеральным директором ОАО "Мостострой-11". Компания занимается строительством мостов, путепроводов, социальных и прочих объектов.

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