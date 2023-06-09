82 команды спортсменов примут участие в чемпионате Тюменской области по пляжному волейболу

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу соберет 58 мужских и 24 женских команды на базе отдыха "Боровое" 10 и 11 июня. В соревнованиях примут участие представители из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского, Упоровского, Аромашевского, Юргинского, Сладковского, Ишимского, Казанского, Ярковского, Омутинского, Голышмановского районов, а также из Югра и Ямала, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Данный турнир можно расценивать как подготовку к окружным соревнованиям. Кроме того, за лето федерация волейбола Тюменской области планирует организовать еще три турнира по пляжному волейболу. Один из них – среди смешанных команд. Второй, под названием "Связь поколений", объединит в команде ветерана спорта и участника. 29 июля состоится турнир "Волейбольная династия". Здесь на площадку выйдут семейные команды", - рассказал главный секретарь соревнований Максим Миних.

Болельщики смогут попасть на матчи на общих основаниях въезда на территорию базы отдыха "Боровое".