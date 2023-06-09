Александр Моор вручил паспорта 26 юным жителям Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

26 юных жителей Тюменской области получили паспорта из рук главы региона Александра Моора. Торжественная церемония состоялась в рамках областной патриотической акции "Мы – граждане России" 9 июня, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Губернатор вручил паспорта отличникам учебы, победителям олимпиад, успешным спортсменам, активистам-общественникам, участникам волонтерского движения.

"При встрече с такими талантливыми, успешными молодыми людьми всегда испытываю особые чувства радости и гордости за вас, за наш регион и страну", - добавил Александр Моор.

Особые слова благодарности губернатор адресовал учителям и родителям одаренных ребят.

После получения паспортов юноши и девушки по традиции произнесли торжественное обещание быть верными Родине.