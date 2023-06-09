В Тюменскую область прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область 9 июня, сообщает информационный центр регионального правительства.
Предстоятеля Русской Православной церкви в аэропорту "Рощино" встретили губернатор Тюменской области Александр Моор, а также полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Напомним, в апреле во время встречи глава региона Александр Моор пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Тюменскую область.