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В Тюменскую область прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Политика, 18:39 09 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область 9 июня, сообщает информационный центр регионального правительства.

Предстоятеля Русской Православной церкви в аэропорту "Рощино" встретили губернатор Тюменской области Александр Моор, а также полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Напомним, в апреле во время встречи глава региона Александр Моор пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Тюменскую область.

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# Александр Моор , патриарх Кирилл

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