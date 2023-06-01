Совет Федерации одобрил постановление о господдержке социально-экономического развития Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области" принял Совет Федерации в окончательном чтении, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Постановление содержит рекомендации правительству страны, предлагающие рассмотреть ряд вопросов для включения их в госпрограммы. Сюда входят: строительство школ в микрорайоне Березняковский Тюмени, в поселке Московский Тюменского района, на улице Красных Зорь в Тюмени; строительство приемно-диагностического корпуса областной клинической больницы №2; реконструкция здания центра физкультурной и спортивной работы "Олимпия" Тюменского района; строительство крытого ледового катка на улице Судоремонтной в Тюмени; мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Крестовоздвиженская" в Тобольске.

При подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предложено также рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на софинансирование завершения строительства районного дома культуры в селе Большое Сорокино Сорокинского района, строительства в Тюмени улицы в квартале Алебашевская - Дружбы - Мельникайте - река Тура. Также - выделение в необходимом объеме средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по расчистке озера Алебашево в Тюмени.

Ход реализации рекомендаций, содержащихся в принятом постановлении, будет рассмотрен в ноябре 2023 года.

Напомним, в конце мая документ был представлен на рассмотрение сенаторам во время проведения Дней Тюменской области в Совете Федерации.

"Сенаторы всегда внимательно рассматривают наши инициативы. При поддержке федерального центра выполнить стоящие перед нами задачи получается значительно быстрее", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.