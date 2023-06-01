Совет Федерации одобрил постановление о господдержке социально-экономического развития Тюменской области
Постановление "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области" принял Совет Федерации в окончательном чтении, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Постановление содержит рекомендации правительству страны, предлагающие рассмотреть ряд вопросов для включения их в госпрограммы. Сюда входят: строительство школ в микрорайоне Березняковский Тюмени, в поселке Московский Тюменского района, на улице Красных Зорь в Тюмени; строительство приемно-диагностического корпуса областной клинической больницы №2; реконструкция здания центра физкультурной и спортивной работы "Олимпия" Тюменского района; строительство крытого ледового катка на улице Судоремонтной в Тюмени; мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Крестовоздвиженская" в Тобольске.
При подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предложено также рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на софинансирование завершения строительства районного дома культуры в селе Большое Сорокино Сорокинского района, строительства в Тюмени улицы в квартале Алебашевская - Дружбы - Мельникайте - река Тура. Также - выделение в необходимом объеме средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по расчистке озера Алебашево в Тюмени.
Ход реализации рекомендаций, содержащихся в принятом постановлении, будет рассмотрен в ноябре 2023 года.
Напомним, в конце мая документ был представлен на рассмотрение сенаторам во время проведения Дней Тюменской области в Совете Федерации.
"Сенаторы всегда внимательно рассматривают наши инициативы. При поддержке федерального центра выполнить стоящие перед нами задачи получается значительно быстрее", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.