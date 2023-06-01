Александр Моор: основой нашего единства и силы является патриотизм

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Основой нашего единства и силы является патриотизм. От поступка каждого из нас зависит будущее нашей страны.

Об этом сказал губернатор Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем России на сцене площади 400-летия Тюмени.

"Мы объединились, а когда мы вместе, едины, мы можем ответить на любые исторические вызовы. Мы все разные, но у нас общие ценности. И главная из них - любовь к Родине, ответственность за ее будущее!" - отметил глава региона.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор вместе с представителями национальных объединений региона, тюменцами исполнил гимн РФ.

В День России в Тюменской области по традиции проходит фестиваль "Мост дружбы". В этот раз его участниками стали 24 народности, которые представили на подворьях свой быт, культуру, традиции, обычаи, национальную кухню. Они будут встречать гостей, угощать и радовать до 16 часов.

Анжела Лебедева