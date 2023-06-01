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Подключение частного сектора Тюмени к центральному водоснабжению обсудили городские депутаты

Политика, 13:16 13 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 250 км сетей водоотведения построено и модернизировано в Тюмени в рамках реализации концессионного соглашения городской администрации, правительства области и ООО "Тюмень Водоканал". Продолжается подключение жителей частного сектора в безводных районах к централизованной системе водоснабжения.

Об этом тюменским депутатам сообщил заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау в ходе заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 13 июня. По его словам, в городе также построено около 157 км сетей водоотведения, из них 15 км – в 2022 году.

Он добавил, что строительство сетей проходило в таких районах Тюмени, как Утешево, Березняковский, микрорайон Велижанский, Плеханово, Южный, Казарово и Старая Зарека, всего более 46 км. "Это дало возможность подключения к холодному водоснабжению жителям 1 тысячи 256 индивидуальных домов", - отметил он.

Кроме того, строительство сетей привело также к сокращению на 68 % числа водоразборных колонок, в настоящее время их осталось 147 штук. "Строительство сетей в безводных районах продолжается также в 2023 году", - добавил Владимир Кильтау и подчеркнул, что одновременно со строительством сетей в районах ИЖС идет установка пожарных гидрантов.

Строительство сетей водоотведения будет проходить с учетом потребности в них населения после завершения работ по водоснабжению. "В настоящее время строительство в разных частях города сливных станций значительно повысило доступность услуги по вывозу жидких отходов", - отметил он.

Депутат Александр Захаров подчеркнул, что в частной застройке в настоящее время возводятся также и социальные объекты – крупные спортивные сооружения, автомойки, поэтому вопрос водоотведения стоит особенно актуально.

"Завершение работ по подключению маловодных районов частного сектора запланировано до 2026 года, - подытожил председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов. – Большая часть, связанная со строительством сетей водоснабжения в настоящее время уже выполнена".

Николай Ступников

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# водоотведение , водоснабжение , гордума , депутаты , концессионное соглашение , частный сектор

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