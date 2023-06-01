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Самбисты ТВВИКУ стали третьими на чемпионате Вооруженных сил

Спорт, 16:05 15 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Курсанты ТВВИКУ завоевали одну золотую и четыре серебряные медали на чемпионате Вооруженных сил по самбо, который проходил в Ишиме. Всего в нем приняли участие 72 самбиста в составе восьми сборных команд воинских частей Центрального военного округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"На чемпионате наши ребята выступили хорошо, показали взрослую борьбу и доказали всем, что инженерные войска тоже активно поддерживают спорт. Но это только начало - мы стремимся к более высоким показателям", - сказал преподаватель кафедры физической подготовки ТВВИКУ Александр Николаев.

По итогам соревнований сформируют сборную команду Центрального военного округа для участия в чемпионате ВС РФ. Он состоится в июле в Армавире.

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Добавим, в ТВВИКУ построен систематический учебно-тренировочный процесс по самбо. На данный момент в сборной состоят 10 мастеров спорта.

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# самбо , ТВВИКУ

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