Самбисты ТВВИКУ стали третьими на чемпионате Вооруженных сил

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Курсанты ТВВИКУ завоевали одну золотую и четыре серебряные медали на чемпионате Вооруженных сил по самбо, который проходил в Ишиме. Всего в нем приняли участие 72 самбиста в составе восьми сборных команд воинских частей Центрального военного округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"На чемпионате наши ребята выступили хорошо, показали взрослую борьбу и доказали всем, что инженерные войска тоже активно поддерживают спорт. Но это только начало - мы стремимся к более высоким показателям", - сказал преподаватель кафедры физической подготовки ТВВИКУ Александр Николаев.

По итогам соревнований сформируют сборную команду Центрального военного округа для участия в чемпионате ВС РФ. Он состоится в июле в Армавире.

Добавим, в ТВВИКУ построен систематический учебно-тренировочный процесс по самбо. На данный момент в сборной состоят 10 мастеров спорта.