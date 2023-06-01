ФСБ пресекла крупный канал поставки героина в Тюменскую область

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области задержали с поличным преступную группу, занимающуюся поставкой наркотиков в Тюменскую область.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, установлена причастность граждан России, действовавших в составе преступной группы лиц по предварительному сговору, к поставке наркотических средств на территорию Тюменской области в особо крупном размере.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность пресечена, злоумышленники задержаны с поличным на территории Тюмени при подготовке к сбыту очередной партии наркотического вещества героин", - отмечается в сообщении.

Следственное подразделение РУФСБ возбудило и расследует уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

B настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Эксперты отмечают, что любой наркотик опасен. "Наркотики разрушают нервную систему, развиваются психические расстройства. Наркоман легко возбуждается и становится агрессивным, теряет над собой контроль. Распознать наркомана не сложно. Под воздействием препарата человек испытывает трудности с вестибулярным аппаратом: походка становится нетвердой, ноги заплетаются. Передозировка героином приводит к коматозному состоянию и летальному исходу", - отметил врач психиатр-нарколог областного наркологического диспансера.