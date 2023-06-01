Студенты тюменских колледжей привезли 18 наград с Российской студвесны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 наград привезла делегация Тюменской области с Российской студенческой весны для студентов колледжей, итоги которой подвели в Ханты-Мансийске 16 июня. Ребята вернулись с фестиваля в Тюмень 17 июня.

Тюменская делегация показала 22 концертных номера, три коллекции одежды, восемь человек выступили в неконцертных направлениях. В числе призов семь наград первой степени, четыре – второй, две – третьей и пять спецпризов.

"Мы еще в прошлом году заметили тенденцию, что подготовка коллективов из колледжей не отличается от студентов вузов. Настолько хорошо и ответственно они подходят к делу, начинают подготовку еще с осени. И делегация в этом году действительно показала потрясающий результат. У нас из 28 заявок 18 призов. Ребята увидели свои возможности и уровень конкуренции на российской Студвесне, стали опытнее и сильнее, почувствовали важность поддержки и научились работать в команде", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Четверо музыкантов группы "4.u" тюменского колледжа производственных и социальных технологий представили свой номер на фестивале в вокальном направлении. Тюменцы спели итальянскую песню Zitti e Buoni. Судьи оценили их выступление на высшую оценку. В результате они стали лауреатами первой степени в номинации ВИА.

"Немного сожалею, что нам выделили небольшой зал для выступления, потому как хотелось зажечь толпу на полную. Но, думаю, мы свое дело все же сделали и взяли первое место. На счет участия в Студенческой весне в следующем году не знаю. Возможно, выступать уже будем каждый по отдельности, скорее всего сольно", - поделился участник группы "4.u" Михаил Лютц.

Также лауреатами первой степени в театральном направлении стали учебный ансамбль современного танца "Академия" с номером "Глазами Магдалены", а в "Оригинальном жанре" Дарья Матвеева с номером "В сердце тихо…".

Кроме того, тюменцы выступили на церемонии закрытия. Юлия Сурханова и Полина Харитонова открыли концерт совместной песней с другими делегациями. А творческое объединение "Речники" исполнили рэп-композицию "Так и живем".

"Студенческая весна – это уже не просто студенческое творчество, это прежде всего грамотная работа именно руководителей, продюсеров, которые собирают большие коллективы, создают единую делегацию, ставят региональные программы, находят режиссеров и так далее. То есть это цикл большой работы, который начинается в середине осени. В этом году мы тоже планируем студенческие творческие проекты. Это будет традиционная выездная смена, когда мы соберем студентов вузов и ссузов и подготовим с ними различные творческие номера", - добавил Илья Титов.

Напомним, представляли регион 67 тюменцев из семи колледжей. Ребята соревновались по 10 направлениям, в том числе и в "Региональной программе".

Всего в фестивале "Российская студенческая весна" участвовало 2 тыс. студентов из 70 регионов России.

Виктория Макарова