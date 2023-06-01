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Психолог расскажет тюменцам, как устанавливать успешные контакты

Политика, 08:12 22 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс с психологом "Как устанавливать успешные контакты" пройдет в Точке кипения 23 июня. Спикером выступит психолог и коуч Кристина Труханова, сообщает пресс-служба площадки.

На мероприятии тюменцам расскажут, какие установки и паттерны поведения мешают при коммуникации в команде, с клиентами, партнерами, сотрудниками. Эксперт поможет разобраться, как проработать эти установки, чтобы уметь делегировать, доверять и устанавливать эффективные контакты.

Мероприятие начнется в 18 часов. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# психологи , тюменская Точка кипения

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