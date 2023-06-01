В Уватском районе отремонтируют более трех километров дорог в 2023 году

| Фото: t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

Более 3 км дорог отремонтируют в Уватском районе в 2023 году. Подрядные организации уже асфальтируют дорожное полотно на ул. Дальней в Увате, сообщает глава района Вячеслав Елизаров.

Рабочие меняют покрытие на ул. Береговой в Ивановке. Еще на двух дорогах укладывают щебеночное покрытие – на ул. Полевой в Тугалово и ул. Туртасской в Туртасе.

Кроме того, водоотводы построят в мкр-н. Центральном в Увате и по ул. Мирной в Ищике. А в Демьянском на ул. Подгорной появится новый остановочный комплекс.