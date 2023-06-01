Губернаторские чтения в Тюмени посвятят обсуждению технологического суверенитета

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Технологический суверенитет России и возможности Тюменской области в новых реалиях рассмотрят на Губернаторских чтениях 21 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С основным докладом выступит кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института статисследований и экономики знаний, директор центра "Российская кластерная обсерватория" Высшей школы экономики Евгений Куценко.

Модератор чтений - доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Начало трансляции в 11 часов на сайте органов государственной власти Тюменской области.