Работа Областной больницы № 12 в Заводоуковске при реконструкции не остановится

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На время реконструкции помещений не планируется остановить работу Областной больницы № 12. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Заводоуковский округ 20 июня.

"Капитальная реконструкция будет проводиться в работающем учреждении. Это непростая задача: одновременно организовать медицинский процесс и строительные работы. Какие-то отделения мы сможем перенести в другие здания, но полностью освободить здание для реконструкции не сможем", - подчеркнул глава региона.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, работа отделений будет выстроена с учетом потребности в койко-местах.