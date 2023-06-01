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Работа Областной больницы № 12 в Заводоуковске при реконструкции не остановится

Губернатор, 19:09 20 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На время реконструкции помещений не планируется остановить работу Областной больницы № 12. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Заводоуковский округ 20 июня.

"Капитальная реконструкция будет проводиться в работающем учреждении. Это непростая задача: одновременно организовать медицинский процесс и строительные работы. Какие-то отделения мы сможем перенести в другие здания, но полностью освободить здание для реконструкции не сможем", - подчеркнул глава региона.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, работа отделений будет выстроена с учетом потребности в койко-местах.

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# Александр Моор , капитальный ремонт , областная больница №12

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