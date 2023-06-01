Евгений Заболотный: в День города постараюсь посетить все праздничные площадки

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Ожидается, что более 500 тыс. тюменцев примут участие в праздновании 437-ой годовщины со дня основания города 29 июля. Об этом председатель Тюменской городской думы рассказал, подводя итоги заключительного 44-го заседания VII созыва.

Праздничные площадки будут работать во всех районах города. Евгений Заболотный напомнил, что в этот день в парке Заречном также состоится традиционный татарский Сабантуй, а значит, День города по праву может считаться многонациональным праздником.

Он добавил, что по возможности постарается посетить 29 июля все городские праздничные площадки.

Традиционно состоятся церемонии возложения цветов на Исторической площади и к памятнику Почетному гражданину города Андрею Текутьеву. Главной площадкой праздника станет площадь 400-летия Тюмени. Горожан и гостей города поздравит глава Тюмени Руслан Кухарук, затем состоятся концерт и "Битва оркестров".

Напомним, что в День города на пешеходной улице Дзержинского пройдут первый фестиваль флористики, НаличникFest, а также фестиваль ковров. Во всех районах города будут организованы концертные и интерактивные программы, выставки, гастрономические фестивали и спортивные турниры.

Запланирован полумарафон, на Туре пройдет заплыв на 437-ми сапбордах, их количество равно числу лет, исполнившихся Тюмени. Завершится праздник традиционным фейерверком на набережной Туры.

"Важно и то, что именно в этот день мы вручим высокую награду, звание Почетного гражданина города Тюмени директору гимназии №1 Михаилу Колосову", - подчеркнул Евгений Заболотный.