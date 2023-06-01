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Должник по алиментам пытался скрыть от приставов внедорожник в Тюмени

Происшествия, 13:10 21 июня 2023

r72.fssp.gov.ru | Фото: r72.fssp.gov.ru

Мужчина, задолжавший ребенку алименты на 60 тыс. рублей, пытался скрыть от судебных приставов свой внедорожник, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Должника вызвали на прием в отдел по взысканию алиментных платежей. Добровольно погасить долг он отказался, а также попытался скрыть местонахождение своего автомобиля и сказал, что транспортное средство находится в Урае.

Но обман тут же раскрылся, поскольку внедорожник должника стоял напротив окна отделения. Мужчина сразу стал пешеходом, но ненадолго. После ареста автомобиля он на следующий же день оплатил всю сумму долга.

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# алименты , судебные приставы

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