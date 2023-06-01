Руководители фракций партий Тюменской гордумы подвели итоги работы в VII созыве

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

У Тюмени есть хороший задел для активного дальнейшего развития и движения вперед.

Об этом, подводя итоги работы Тюменской городской думы VII созыва, рассказал руководитель депутатской фракции партии "Единая Россия" Дмитрий Осипов.

По его словам, город продолжает поступательное развитие. "Прирост населения говорит о том, что наши муниципальные программы работают, а тюменцы и те, кто приезжают сюда жить и работать, верят в наш город и его будущее", - считает он.

Дмитрий Осипов отметил, что прошедшие пять лет были периодом больших вызовов и потрясений. Однако, даже действуя в условиях неопределенности, удалось решить все вопросы, с которыми к депутатам обращались жители, и реализовать все планы.

"Тюмень сохранила запас прочности, который позволит нам двигаться вперед. Благодарю за работу в интересах тюменцев и города всех коллег", - подытожил он.

Более 1 тыс. 200 обращений направили жители депутатам фракции партии "ЛДПР" в Тюменской гордуме. Об этом сообщил ее руководитель Дмитрий Елагин. Он отметил, что более 90 % из них завершились положительным исполнением.

"Это является беспрецедентным показателем и нашим большим успехом, - подчеркнул он. - депутаты всегда были там, где тюменцам требовалась их помощь и поддержка".

Более 1 тыс. вопросов рассмотрели в городской думе депутаты от партии КПРФ, рассказал руководитель фракции Сергей Пыхалов. Он добавил, что вопросы, поступавшие от избирателей, касались, в основном, оказания материальной помощи, благоустройства дворов и расселения из аварийного жилья. "Все З4 поступивших наказа избирателей были реализованы", - добавил он.

"Фракция партии "Справедливая Россия – за Правду", как и вся городская дума, проделала большую работу, - отметил ее руководитель Владимир Гороховцев. - Депутаты оказывали гражданам содействие в самых разных вопросах".

По его словам, это и сфера ЖКХ, и помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, капитальный ремонт домов и благоустройство дворов.

"Время было непростым, но благодаря совместным усилиям мы смогли его пройти. Уверен, что в следующем созыве депутаты, которых выберут тюменцы, продолжат эту работу", - отметил он.

Николай Ступников