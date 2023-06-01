Тюменцы провели торжественную акцию "Огненные картины войны"

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В ночь на 22 июня мы традиционно отдаем дань памяти нашим предкам, которые в этот день в 1941 году встали на защиту Родины. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приняв участие в торжественной акции "Огненные картины войны", которая прошла у мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади в Тюмени.

"Нацисты хотели уничтожить нашу страну, залить ее кровью во имя своей безумной человеконенавистнической идеи. Но у них ничего не получилось. Как не получится и у украинских неонацистов, с которыми сейчас сражаются наши бойцы", - подчеркнул Александр Моор.

В годы Великой Отечественной войны с территории нынешней Тюменской области ушли на фронт более 250 тыс. человек, напомнил глава региона. Сто тысяч из них не вернулись домой. Тюменцы свято хранят память о великом подвиге солдат Победы и хотят, чтобы она жила вечно.

Ставшая уже традиционной акция "Огненные картины войны" – символ связи поколений. Ее участники выложили из зажженных свечей силуэт торпедного катера "Комсомолец Тюмени". В годы войны Великой Отечественной войны в Тюменской области выпустили 165 таких катеров. Один из них был построен на средства, собранные комсомольцами.

"В рамках акции мы не только чтим память погибших соотечественников, но и рассказываем подрастающему поколению историю участия региона в борьбе с фашизмом", – подчеркнул Александр Моор.

В акции приняли участие секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук, курсанты ТВВИКУ, юнармейцы, волонтеры.

Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в борьбе с фашизмом минутой молчания.

Евгений Бабенко