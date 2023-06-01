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Футболисты "Тюмени" обыграли новосибирцев в матче Сибирской ЮФЛ

Спорт, 18:55 22 июня 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" 2007 и 2008 годов рождения провели две игры Сибирской ЮФЛ со сверстниками из "Новосибирска". Матчи прошли на стадионе "Геолог" 21 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанники "Тюмени" 2008 года рождения обыграли новосибирцев со счетом 4:0. В турнирной таблице тюменцы находятся на втором месте. Их опережают спортсмены "Динамо-Алтайский край". Закрывают четверку "Новосибирск" и "Кузбасс-СШОР.

Футболисты 2007 года рождения сыграли с новосибирской командой вничью. Однако, в общем зачете тюменцы опережают соперников. В турнирной таблице "Чита" на первом месте, на втором - "Тюмень", закрывает тройку "Новосибирск".

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Следующие матчи тюменцы проведут 5 июля. На домашнем поле стадиона "Геолог" они примут соперников из "Алтая".

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# ФК Тюмень , футбол

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