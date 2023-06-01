  • 23 июня 202323.06.2023пятница
  • USD83,6077
    EUR91,9430
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-западный

21 тюменская семья посоревнуется в областном фестивале ГТО

Спорт, 08:13 23 июня 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд состоится в Тюмени 23 и 24 июня. Участие примет 21 спортивная семья из муниципалитетов Тюменской области, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В составе каждой команды - папа, мама, ребенок от 8 до 11 лет, дедушка или бабушка.

23 июня в 15 часов команды приступят к выполнению норматива по плаванию в СОЦ "Зодчий". 24 июня в 10 часов семейные коллективы продолжат состязания в Легкоатлетическом манеже. Каждый участник выполнит нормативы по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию для мужчин, отжиманию для женщин, а также наклонам вперед, подниманию туловища, прыжке вперед и в беге на короткую дистанцию.

Семейная команда, победившая в областном фестивале, представит Тюменскую область на всероссийском этапе, который пройдет с 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# семьи , фестиваль ГТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:26 23.06.2023Футболист Никита Печенкин присоединился к ФК "Тюмень"
08:13 23.06.202321 тюменская семья посоревнуется в областном фестивале ГТО
18:55 22.06.2023Футболисты "Тюмени" обыграли новосибирцев в матче Сибирской ЮФЛ
12:35 22.06.2023Лечебные тренировки проводят преподаватель и студенты тюменского медвуза в сквере Льва Ровнина