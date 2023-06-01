21 тюменская семья посоревнуется в областном фестивале ГТО

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд состоится в Тюмени 23 и 24 июня. Участие примет 21 спортивная семья из муниципалитетов Тюменской области, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В составе каждой команды - папа, мама, ребенок от 8 до 11 лет, дедушка или бабушка.

23 июня в 15 часов команды приступят к выполнению норматива по плаванию в СОЦ "Зодчий". 24 июня в 10 часов семейные коллективы продолжат состязания в Легкоатлетическом манеже. Каждый участник выполнит нормативы по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию для мужчин, отжиманию для женщин, а также наклонам вперед, подниманию туловища, прыжке вперед и в беге на короткую дистанцию.

Семейная команда, победившая в областном фестивале, представит Тюменскую область на всероссийском этапе, который пройдет с 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге.