  • 22 июня 202322.06.2023четверг
  • USD84,2467
    EUR92,0014
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер северо-западный

Губернатору Тюменской области раскрыли секрет приготовления брусничного варенья с кедровыми орехами

Губернатор, 17:48 22 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в Заводоуковск. Местная предприниматель Татьяна Ильина поделилась с ним секретным рецептом приготовления лакомства.

"Во время поездки в Заводоуковский городской округ поучаствовал в приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха. Татьяна Ильина - хозяйка небольшого фермерского предприятия, где производят такой необычный продукт, доверила мне самую ответственную часть. Постарался не подвести", - написал глава региона в своих соцсетях.

На предприятии Татьяны Ильиной "Жили-были" в дер. Горюново готовят варенье из сосновой шишки, одуванчиков, тыквы и другого. Здесь также сушат фрукты и овощи. В линейке есть борщевой набор, который отправляют военным в зону СВО.

Весной и летом предприниматели привлекают более 100 местных жителей для сбора сырья.

"Татьяна Ильина – пример успешного предпринимателя. Когда она только начинала, мы помогли ей со стартом по программе самозанятости. Позже Татьяна получила региональную субсидию на развитие сувенирной продукции. Проходила обучение по различным программам в инвестиционном агентстве", - рассказал губернатор.

Татьяна участвует в проектах Visit Tyumen и "Покупаем Тюменское". Сейчас она вместе с мужем разрабатывает чайную линейку из сибирских трав и вяленых ягод. Осенью супруги заложат сад и аптекарский огород, где будут выращивать пряные травы на специи.

"Пожелал семейному предприятию процветания и успехов", - подытожил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , варенье , Заводоуковский городской округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 22.06.2023Губернатору Тюменской области раскрыли секрет приготовления брусничного варенья с кедровыми орехами
08:27 22.06.2023Александр Моор: мы склоняем головы в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину
00:56 22.06.2023Тюменцы провели торжественную акцию "Огненные картины войны"
15:45 21.06.2023Александр Моор о губернаторских чтениях: тюменские университеты должны кооперироваться