Губернатору Тюменской области раскрыли секрет приготовления брусничного варенья с кедровыми орехами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в Заводоуковск. Местная предприниматель Татьяна Ильина поделилась с ним секретным рецептом приготовления лакомства.

"Во время поездки в Заводоуковский городской округ поучаствовал в приготовлении брусничного варенья с добавлением кедрового ореха. Татьяна Ильина - хозяйка небольшого фермерского предприятия, где производят такой необычный продукт, доверила мне самую ответственную часть. Постарался не подвести", - написал глава региона в своих соцсетях.

На предприятии Татьяны Ильиной "Жили-были" в дер. Горюново готовят варенье из сосновой шишки, одуванчиков, тыквы и другого. Здесь также сушат фрукты и овощи. В линейке есть борщевой набор, который отправляют военным в зону СВО.

Весной и летом предприниматели привлекают более 100 местных жителей для сбора сырья.

"Татьяна Ильина – пример успешного предпринимателя. Когда она только начинала, мы помогли ей со стартом по программе самозанятости. Позже Татьяна получила региональную субсидию на развитие сувенирной продукции. Проходила обучение по различным программам в инвестиционном агентстве", - рассказал губернатор.

Татьяна участвует в проектах Visit Tyumen и "Покупаем Тюменское". Сейчас она вместе с мужем разрабатывает чайную линейку из сибирских трав и вяленых ягод. Осенью супруги заложат сад и аптекарский огород, где будут выращивать пряные травы на специи.

"Пожелал семейному предприятию процветания и успехов", - подытожил Александр Моор.