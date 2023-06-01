Тюменские заводы и компании могут попасть в рейтинг самых гостеприимных предприятий для туристов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинг самых гостеприимных российских промышленных предприятий составит АСИ при поддержке Минпромторга России и Минтруда. Для этого запущен опрос среди сотрудников российских компаний.

По информации организаторов, его можно пройти по ссылке до 23 августа. Цель опроса — выяснить отношение сотрудников к политике открытости и промышленному туризму.

"По итогам опроса будет составлен рейтинг самых гостеприимных предприятий России, которые получат информационную поддержку и продвижение. По данным Росстата, на конец 2020 года в России было свыше 350 тысяч предприятий. По данным агентства, интерес к промышленному туризму за последние три года вырос в три раза", - сообщает АСИ.

Более 500 российских корпораций и крупнейших производств открылись для туристов, создали профориентационные экскурсии и программы стажировок для школьников и студентов.

800 тыс. россиян побывали на предприятиях в 2022 году, где рассказывают о достижениях промышленности и современных профессиях.