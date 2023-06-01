  • 23 июня 202323.06.2023пятница
  • USD83,6077
    EUR91,9430
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Тюменские заводы и компании могут попасть в рейтинг самых гостеприимных предприятий для туристов

Экономика, 14:20 23 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейтинг самых гостеприимных российских промышленных предприятий составит АСИ при поддержке Минпромторга России и Минтруда. Для этого запущен опрос среди сотрудников российских компаний.

По информации организаторов, его можно пройти по ссылке до 23 августа. Цель опроса — выяснить отношение сотрудников к политике открытости и промышленному туризму.

"По итогам опроса будет составлен рейтинг самых гостеприимных предприятий России, которые получат информационную поддержку и продвижение. По данным Росстата, на конец 2020 года в России было свыше 350 тысяч предприятий. По данным агентства, интерес к промышленному туризму за последние три года вырос в три раза", - сообщает АСИ.

Более 500 российских корпораций и крупнейших производств открылись для туристов, создали профориентационные экскурсии и программы стажировок для школьников и студентов.

800 тыс. россиян побывали на предприятиях в 2022 году, где рассказывают о достижениях промышленности и современных профессиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АСИ , промышленность , промышленный туризм , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:04 23.06.2023Опыт Тюменской области в механизмах развития строительства ДОМ.РФ тиражируется в регионах страны
14:53 23.06.2023В Тобольском районе проектируют создание еще семи новых школ в труднодоступных территориях
14:20 23.06.2023Тюменские заводы и компании могут попасть в рейтинг самых гостеприимных предприятий для туристов
11:13 23.06.2023Главной темой XX Промышленно-энергетического форума TNF станет технологический суверенитет