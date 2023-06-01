Первенства Тюменской области и Уральского федерального округа по гребному слалому стартовали в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенства Тюменской области и Уральского федерального округа по гребному слалому стартовали в Тюмени в акватории озера Оброчное. Они продлятся до 25 июня. За медали борются более 150 слаломистов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На соревнованиях представлены дисциплины: слалом-каноэ, байдарка, каноэ, каноэ-двойка и самый зрелищный вид – слалом-экстрим. В этом виде испытаний участники начинают маршрут, прыгая со специальной рампы и продолжают его по трассе. Одновременно стартуют сразу четыре участника.

23 июня заезды стартовали в 9 часов 30 минут, 24 июня начнутся в 9 утра, 25 июня – в 10 часов, а в 12 часов в этот день пройдут заключительные заплывы.

После испытаний наградят победителей и призеров, которых определят по результатам лучшей попытки.