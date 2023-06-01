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Уголовное дело против Пригожина прекратят, его отпустят в Белоруссию

Политика, 09:01 25 июня 2023

WAGNER GROUP | Фото: WAGNER GROUP

Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти <...>, — это слово президента России", — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом чиновник не уточнил, чем именно глава группы займется в бывшей советской республике.

Песков подчеркнул, что Россия признательна Александру Лукашенко за усилия, предпринятые им в разрешении ситуации. "Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко и президент Путин принял соответствующее решение", — сказал он.

Белорусский лидер, как уточнил пресс-секретарь, около 20 лет знаком с Пригожиным, и "это было его личное инициативное предложение", согласованное с российским лидером.

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