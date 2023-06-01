Третье исследование студенческой среды проводят в Тюменской области

| Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Третье комплексное исследование студенческой среды Тюменской области Студенческий совет региона полномасштабно развернет в начале августа. Однако первые опросы стартовали уже в День молодежи, 24 июня.

"Ребята на фестивале "Станция молодежная" заполнили анкету о том, как они видят молодежную политику и бренд области. Потом свои работы отправили в нашу специальную коробку. После этого мы проанализируем их виденье и обязательно расскажем о нем губернатору Тюменской области", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" представитель Студсовета региона Дания Степанова.

Итоги команда традиционно представит в начале января на встрече с главой региона, приуроченной ко Дню российского студенчества.

Напомним, в прошлом году участниками исследовательского проекта стали более 4,1 тыс. студентов из 13 муниципалитетов региона, в том числе в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово. Особое внимание уделялось финансам, карьере и жилищным условиям.

Виктория Макарова