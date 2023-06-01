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Семь медалей привезли тюменские спортсмены с международных соревнований по дзюдо

Спорт, 15:54 26 июня 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Одну золотую, две серебряных и четыре бронзовых медали привезли тюменские спортсмены с этапа "Russian Judo Tour" среди мужчин и женщин, который проходил в Челябинске.

Тюменскую область на турнире представляли 15 спортсменов Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Турнир собрал 298 сильнейших дзюдоистов России, Казахстана, Таджикистана, Монголии, Китая, Армении, Пакистана, Узбекистана, Беларуси, Сербии, Греции, Судана и других государств.

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