Семь медалей привезли тюменские спортсмены с международных соревнований по дзюдо

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Одну золотую, две серебряных и четыре бронзовых медали привезли тюменские спортсмены с этапа "Russian Judo Tour" среди мужчин и женщин, который проходил в Челябинске.

Тюменскую область на турнире представляли 15 спортсменов Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Турнир собрал 298 сильнейших дзюдоистов России, Казахстана, Таджикистана, Монголии, Китая, Армении, Пакистана, Узбекистана, Беларуси, Сербии, Греции, Судана и других государств.