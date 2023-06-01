В семи районах Тюменской области ведут заготовку кормов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В семи районах Тюменской области идет заготовка кормов для отрасли животноводства. Предприятия уже заготовили более 10 тыс. тонн сенажа. Начался сенокос, первые 100 кг сухого корма заложены на хранение.

По данным регионального департамента АПК, в 21 районе области ведется химическая прополка посевов. Труженики полей прошли площадь 414,4 тыс. га, что составляет 53 % от плана. Обработкой паров занимаются в 19 районах области. Данный вид работ выполнен на площади 40,1 тыс. га, это 66 % от запланированного объема.