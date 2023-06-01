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Тюменец ударил гостя ножом

Происшествия, 17:12 26 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Тюмени по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, из медицинского учреждения поступило сообщение в правоохранительные органы о пациенте с ножевым ранением.

Выяснилось, что в одной из квартир по ул. Монтажников произошел конфликт между знакомыми. Мужчина пустил приятеля пожить в свой дом. В день происшествия гость спровоцировал перепалку из-за финансовых вопросов. Произошла драка, хозяин квартиры схватил нож и нанес ранение в брюшную полость приятеля.

Полицейские задержали 39-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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# уголовное дело , УМВД России по Тюменской области

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