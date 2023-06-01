Узбекские бизнесмены готовы подписать соглашения с нефтесервисными компаниями Тюменской области

Делегация из Узбекистана прибыла в Тюменскую область с бизнес-миссией 26 июня. Компании заинтересованы в научных разработках, оборудовании, нефтегазовом сервисе. Десятки компаний Тюменской области, в том числе участники Нефтегазового кластера, подготовили презентации своей продукции, новейших разработок.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор научно-технического центра ERIELL Group (Узбекистан) Назар Нуманов, они готовы подписать соглашения с тюменскими компаниями, которые занимаются обсадными колоннами, буровыми насосами, нефтехимией.

"Нас интересует большое количество направлений, которые представлены в Тюменской области. В частности, в большом спектре оборудования - от того, что спускается в скважину, до того, которое применяется на поверхности. Как научно-технический центр мы заинтересованы в решении сложных задач, которые мы не можем решить стандартными способами. Здесь с тюменскими коллегами хотим разработать совместные решения", - сказал Назар.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первый серьезный шаг для диалога с бизнесом Узбекистана был сделан во время визита делегации Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора на форуме "Иннопром" в Ташкенте. Тогда определенные производственные предприятия региона заинтересовали партнеров. После этого прошли встречи в режиме онлайн. Бизнес-миссия – возможность заключить контракты, выйти на новый уровень взаимоотношений, считает начальник управления инвестициями, внешних связей и продвижения департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

"Мы с узбекской стороной давно выстраиваем взаимоотношения. Рады, что наши партнеры, представители нефтегазовых и нефтесервисных компаний, к нам приехали. Мы в постоянной коммуникации, предложений много направляли. Были ВКС, но лучше один раз увидеть. Отношения нужно выстраивать методично, все делается на основании доверия", - уверен Горлатов.

Содействие в налаживании отношений между тюменскими компаниями и узбекским бизнесом оказывает Торгово-промышленная палата Тюменской области. По словам директор центра ВЭД ТПП Екатерины Ульянцевой, был проведен тщательный отбор предприятий, готовых экспортировать продукцию в Узбекистан.

"У наших компаний есть, в первую очередь, Нефтегазовый кластер, в который входит около 120 компаний. И плюс те компании, которые изъявили желание презентовать свою деятельность частично сегодня в технопарке и во время выездных предметных, индивидуальных встреч", - уточнила она.

Компания "Тюменьнефтетехнологии" является крупным производителям нефтепромысловых реагентов. Как заметил гендиректор Марсель Кадыров, их продукт применяется в транспортировке нефти и газа, в добыче, бурении, может быть интересен Узбекистану. Кроме того, они готовы представить партнерам новый продукт.

"Мы разрабатываем присадки для обработки призабойной зоны пласта, присадки кислотом, а также скважины-контейнеры с дозирующим устройством. Такое устройство еще не применяется промышленно в России и странах СНГ. Я думаю, они могут использоваться и на производстве компаний из Узбекистана", - надеется Марсель Кадыров.

Кстати, компания "Тюменьнефтетехнологии" признана лучшим экспортером года УФО в 2021 году. С введением антироссийских санкций, отметил Марсель Кадыров, было непросто выстраивать налаженные связи. Но всесторонняя поддержка бизнеса приносит свои позитивные результаты.

"Цепочки восстанавливаются, продукты, которые нужно было заменить или локально производить на месте, - эти вопросы закрыты или успешно закрываются. Сложности есть, но они преодолеваются при поддержке правительства Тюменской области, кооперации научных и производственных организаций", - подчеркнул гендиректор компании.

Представители узбекских компаний посетят ряд производственных предприятий региона, в том числе тех, что работают в индустриальных парках. Бизнесмены пробудут в Тюмени до 29 июня.

Анжела Лебедева