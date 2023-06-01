Нашествие черных всеядных гусениц: грозит ли Тюменской области, рассказал эксперт

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Нашествие черных всеядных гусениц лугового мотылька зафиксировано в Омской и Новосибирской областях. В Тюменской области массовый лет бабочек мотылька отмечался в Абатском, Викуловском и Сорокинском районах, граничащих с омским регионом, в первой декаде июня.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Россельхозцентра" Кирилл Фуртаев, благодаря неблагоприятным для насекомых условиям, нашествие вредоносных гусениц посевам тюменских аграриев не грозит.

"В период с 1 по 10 июня в районах на границе с Омской областью отмечалась высокая интенсивность лугового мотылька: более 30-50 бабочек на 50 шагов, шла массовая яйцекладка вредителя на посевах гороха и ярового рапса. От гусениц могли серьезно пострадать посевы. Это опасный вредитель, полностью уничтожающий посевы. Но он зависит от погодных условий", - отметил эксперт.

Оптимальные условия для развития вредителя складываются при температуре плюс 25°С и относительной влажности более 60–70 %. Однако при температуре выше 35°С и влажности менее 40 % бабочки становятся бесплодными, а именно такие погодные условия установились в конце первой декады и начале второй декады июня.

"Большая часть яйцекладок вредителя при обследовании посевов нашими агрономами отмечалась как нежизнеспособная", - подчеркнул Кирилл Фуртаев.

Специалисты Россельхозцентра продолжают обследовать посевы на наличие всеядных черных гусениц. На 26 июня гусеницы встречались, но их количество не превышает экономический порог вредоносности.

"Несмотря на это, угроза распространения вредителя сохраняется, так как луговой мотылек способен за лето давать два-три поколения. Сельскохозяйственным товаропроизводителям стоит быть готовым к инсектицидным защитным обработкам посевов при численности гусениц, превышающей пороговое значение - 10-15 экземпляров на квадратный метр", - говорит заместитель руководителя Тюменского регионального отделения "Россельхозцентра"

В Тюменской области вспышки вредителя происходят один раз в пять-семь лет. По прогнозу 2022 году массовые вспышки распространения вредителя не прогнозировались.

"Сейчас самым правильным для сельскохозяйственных товаропроизводителей будет наблюдение за своими посевами. С начала отрождения гусениц необходимо запланировать защитные мероприятия", - рекомендовал Кирилл Фуртаев.

Аграриям Тюменской области советуют подбирать препараты для защитных мероприятий из "Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ на 2023 год".

Анжела Лебедева