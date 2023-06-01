Более 200 км дорог и два путепровода отремонтируют в Тюменской области по нацпроекту

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 км дорог и два путепровода отремонтируют в Тюменской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" до конца 2023 года. Один из путепроводов находится в Ишимском районе, второй - на Обходе Тюмени в районе улицы Интернациональной.

Об этом заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков рассказал в эфире программы "Дорога домой" на Вести FM (96.2) 28 июня.

"Основными объектами ремонта являются наши дублёры федеральных трасс: дороги Ялуторовск — Ярково, Голышманово — Аромашево — Вагай и, конечно же, дороги вблизи города Тюмени: Обход г. Тюмени. Это самые загруженные в настоящее время автомобильные дороги", - уточнил Чистяков.

Всего в регионе запланирован ремонт около 600 км дорожного покрытия. Половина этого объёма - на дорогах регионального значения. Остальное — улицы населённых пунктов Тюменской области.