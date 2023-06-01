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Альберт Суфианов и Михаил Логинов стали почетными гражданами Тюменской области

Политика, 11:08 29 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов и начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов стали Почетными гражданами Тюменской области. Решение о присвоении им соответствующего звания единогласно приняли депутаты Тюменской областной думы на заседании 29 июня, которое проходит в эти минуты.

Как отметил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов, сегодня список почётных граждан Тюменской области пополнился ещё двумя достойными людьми и профессионалами своего дела.

"Они трудятся на главных для страны направлениях - сохранение жизни и здоровья людей и воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к нашей Родине. Биография Михаила Александровича Логинова может являться примером для подражания молодому поколению, выбравшему путь служения Отечеству. Альберт Абрамович Суфианов - учёный-практик с мировым именем, успешный руководитель Федерального центра нейрохирургии, наш коллега, наставник и педагог, является лидером российской нейрохирургии", - сказал он.

Альберт Суфианов – руководитель Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный врач РФ, депутат Тюменской областной думы, Почетный гражданин Тюмени. В нейрохирургии он трудится более 40 лет и входит в топ-100 лучших нейрохирургов планеты. Благодаря его усилиям и поддержке руководства страны, в Тюменской области в пустом поле был построен Федеральный центр нейрохирургии. За 12 лет ФЦН принял 42 тыс. пациентов со всех регионов, из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Михаил Логинов возглавляет Тюменское президентское кадетское училище. Имеет множество наград, в числе которых ордена "За военные заслуги" и "За личное мужество", орден Красной звезды, орден Почета, медаль "За отвагу" и другие. По мнению Михаила Логинова, служить Родине означает не только защищать ее с оружием в руках, но и ежедневно трудиться на благо государства.

Любовь Голышева

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# Альберт Суфианов , Михаил Логинов , облдума , почетные граждане

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