В аэропорту Рощино Тюмени на 38,9 процентов вырос пассажиропоток из Ямала и Югры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 38,9 % вырос пассажиропоток из Ямала и Югры в аэропорту Рощино Тюмени за последние два года. При этом, только в прошлом году треть из всего трафика пассажиров, которых перевезли авиакомпании через Рощино, а это 2,3 млн, приходится именно на жителей автономных округов – 635 тыс. 491 человек.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в международном аэропорту Рощино им. Д. И. Менделеева, в общем объеме – 319 тыс. 908 ямальских пассажиров, 243 тыс. 583 – югорских.

Из тюменской аэрогавани полеты выполняются по 14 международным направлениям и 33 внутрироссийским. Авиасообщение между тремя регионами субсидируется правительством Тюменской области в рамках программы "Сотрудничество". В прошлом году объем средств по восьми маршрутам, связывающим Тюмень с Ханты-Мансийском, Няганью, Игримом, Белоярским, Березово, Советским, Ураем, Кондинским, составил 272 млн 706 тыс. 400 рублей.

Кроме того, из бюджета Тюменской области субсидии предоставляются авиаперевозчикам на спецтарифы. В прошлом году, таким образом профинансированы маршруты из Тобольска в Сургут, Нижневартовск и обратно в Тобольск. Сумма составила 5 млн 153 тыс. рублей. А в 2023 году запланированы рейсы из Тобольска в Сургут, Новый Уренгой и обратно.

Отметим, что в Рощино началась реконструкция аэровокзального комплекса. Она пройдет в три этапа. Первый продлится до декабря 2024 года. Полностью завершить ее планируется до 2027 года. Площадь объекта увеличится с 27 до 46 тыс. кв. м, а пропускная возможность с 600 до 1 тыс. 900 пассажиров в час.

Значимость проекта подчеркнул на церемонии старта реконструкции аэропорта губернатор Тюменской области Александр Моор, поскольку для жителей автономных округов тюменское Рощино является транзитным хабом. Строительство и модернизация объекта - это часть развития транспортной инфраструктуры большого тюменского региона.

Оксана Корнеенкова