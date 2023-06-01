Новейшие технологии тюменского предприятия "СибБурМаш" заинтересовали компанию ERIELL

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Фильтры скважинные с автономным устройством контроля притока, прорабатывающие башмаки, разобщающий металлокордовый пакер – этими и многими другими разработками научно-производственного предприятия "СибБурМаш" пользуются десятки компаний нефтегазовой отрасли России. Делегация из Узбекистана – представители компании ERIELL – заинтересовались современными технологиями компании, которая имеет 59 патентов на изобретения.

До введения антироссийских санкций "СибБурМаш" поставлял продукцию зарубежным партнерам, на это был специальный сертификат от американского института. Сейчас эту проблему помогает решить Институт нефтегазовых технологических инициатив ИNTI, рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" гендиректор ООО ППН "СибБурМаш" Алексей Минальтов.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"ИNTI предлагает стандарты, понятные нашим зарубежным партнерам. Мы получили данный вид сертификата API. Думаю, что в ближайшее время будем широко представлены на зарубежном рынке. Мы идем не по импортозамещению, а по импортоопережению. Зарубежные компании, которые ушли с рынка, и оставшиеся компании, которые дорабатывают, покупают у нас оборудование. Это свидетельствует о том, что мы действительно инновационная компания", - подчеркнул Минальтов.

Для представителей узбекской нефтегазовой компании провели экскурсию по предприятию, которое находится в индустриальном парке "Боровский". Руководитель Центра сопровождения строительства скважин ERIELL (Средняя Азия) Расул Худайбердиев признался, что именно на этом предприятии открыл для себя технологии, о которых раньше ничего не знал.

"Для нас сегодня были новости производственные - ремонт долот, к примеру, - мы раньше не знали об этом. Оказывается, есть большая база для взаимного сотрудничества. Есть большие перспективы для взаимодействия. С некоторыми производителями мы уже работаем, с некоторыми подписываем меморандумы", - сказал Расул Худайбердиев.

"СибБурМаш" является резидентом ассоциации "Нефтегазовый кластер". Это одно из передовых предприятий тюменского региона, способное достойно конкурировать на зарубежном рынке.

"По импортонезависимости есть хорошие предпосылки и реальные факты как посредством реинжиниринга и выпуска под ключ тех комплектующих, тех узлов, которые до этого завозили из других стран. Где-то используются комбинированные решения. Для дальнейшего продвижения компаний – участников кластера - после Промышленно-энергетического форума TNF планируем провести технологические дни с египетскими заказчиками. Об этом есть предварительные договорённости", - говорит директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

Узбекистан – одна из стран, с которой у тюменского региона складываются плодотворные взаимоотношения, год от года растет товарооборот.

"Это уже не первый визит со стороны Узбекистана к нам. Мы неоднократно ездили туда, возили наш бизнес. Это все влечет за собой контракты. Наша позиция – мы не едем просто продавать. Мы ищем партнеров, с которыми готовы работать в обе стороны", - заметил руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.

Напомним, делегация из Узбекистана прибыла в Тюменскую область 26 июня. За это время они познакомились с экспортным потенциалом, новейшими технологическими разработками почти 20 компаний региона, в том числе на 10 производствах побывали лично.

Итоги бизнес-миссии подведут в региональном правительстве 29 июня.

Анжела Лебедева