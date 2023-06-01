Владимир Якушев назвал Уральское отделение РАН одной из самых авторитетных научных структур

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО

Уральское отделение Российской академии наук – одна из самых крупных и авторитетных научных структур в стране. Это отметил полномочный представитель президента России Владимир Якушев, который провёл рабочую встречу с председателем Уральского отделения Российской академии наук Виктором Руденко.

"Уральское отделение работает по многим востребованным направлениям, в том числе по импортозамещению, - подчеркнул он. - Принципиально важно вести научно-исследовательские проекты в кооперации с индустриальными партнерами и региональными властями. Чтобы они были ориентированы на скорейшее внедрение импортозамещающих технологий и продукции в производство и соотносились с потребностями регионов".

Научные школы, сформированные в отделении, по словам полпреда, имеют мировой приоритет по целому ряду направлений. В их числе – математическая теория управления, физика магнитных явлений, металлургия, органический и неорганический синтез, водородная энергетика, экология и биотехнологии.

Под эту цель созданы научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ), два из которых работают на территории Уральского федерального округа. В их деятельности активное участие принимают институты Уральского отделения Российской академии наук.

Виктор Руденко заверил, что их работа скорректирована с учётом новых вызовов, сообщает пресс-служба полпредства. Институты координируют свою деятельность с индустриальными партнерами и органами власти всех уровней.

Он также рассказал о двух важных проектах отделения. Один из них - проект DARIA – компактный источник нейтронов на основе ускорителей, не использующих радиоактивные материалы. Он будет востребован в научных исследованиях в области физики, химии, биологии, материаловедения и магнетизма. Его также можно будет использовать для нужд промышленных предприятий, в том числе для испытания металлов на радиационную "стойкость". В России подобных установок пока нет.

Второй проект связан с развитием суперкомпьютерного центра на базе Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН.

Участники встречи детально обсудили вопросы развития Уральского отделения, а также дальнейшей реализации актуальных проектов для Уральского федерального округа.