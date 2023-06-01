Губернатор Тюменской области посетил лаборатории и завод агрофирмы "КРиММ"

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Производственные мощности агрофирмы "КРиММ" губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным во время рабочей поездки в Упоровский район 29 июня. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Делегация побывала на картофельном поле, в лаборатории и на заводе, где перерабатывают овощи. В "КРиММе" занимаются не только выращиванием и глубокой переработкой картофеля, но и производят элитные семена культуры, в том числе на экспорт.

"Заверил главу Минсельхоза и представителей Совета Федерации, что в Тюменской области есть все необходимые условия и компетенции по селекции картофеля для реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства", - сказал Александр Моор.

В регионе действуют четыре селекционных центра, они оснащены самым современным оборудованием. Тюменские ученые и аграрии накопили солидный опыт селекционных и генетических разработок, в том числе по созданию и внедрению местных сортов.

"Для обеспечения продовольственной безопасности федеральная программа имеет самое актуальное значение. И Тюменская область готова активно в ней участвовать", - добавил губернатор.