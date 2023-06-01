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Министр экономического развития РФ работает в Тобольске

Экономика, 11:34 30 июня 2023

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Будущее промышленных предприятий, привлечение инвестиций, а также развитие внутреннего туризма обсуждают в Тобольске, где с рабочим визитом находятся министр экономического развития Максим Решетников, полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Нам есть чем поделиться с коллегами. Тюменская область упрочила позиции в рейтинге инвестпривлекательности регионов, мы третьи после Москвы и Татарстана, турпоток превысил допандемийные показатели. Только Тобольск в прошлом году посетили более 262 тысяч человек, что рекорд для древней столицы Сибири", - отметил Александр Моор.

В Тобольске пройдет заседание совета при полномочном представителе президента, запланированы также осмотр промышленных предприятий и туристических мест и совещание по вопросам реинжиниринга правил промышленного строительства.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Максим Решетников , Тобольск

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