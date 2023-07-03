В Тюменском районе отремонтируют 16 многоквартирных домов в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 многоквартирных домов отремонтируют в Тюменском районе до конца года. На сегодняшний день подрядные организации выполнили работы на 56 %, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы производится капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Это обеспечит тюменцам безопасное и комфортное проживание в них.