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Александр Моор оценил реконструкцию поликлиники на ул. Пермякова в Тюмени

Губернатор, 14:01 04 июля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Высокотехнологичное оборудование и реконструкцию филиала городской поликлиники № 12 на ул. Пермякова в Тюмени оценил губернатор Тюменской области Александр Моор 4 июля.

Капитальный ремонт филиала № 7 завершился месяц назад. Здесь за смену специалисты принимают до 800 пациентов. А благодаря уникальному оборудованию, которое есть не в каждом санатории, горожане восстанавливают здоровье после инсультов и других заболеваний.

"Вопрос реабилитации сегодня один из самых актуальных по самым разным показаниям, поэтому во всех современных новых поликлиниках такие отделения мы создаем. Работает оно и в 12 поликлинике, благодаря чему жители района смогут получить необходимую помощь и восстановить здоровье", - подчеркнул глава региона.

Здание седьмого филиала ранее было двумя отдельно стоящими строениями. Во время реконструкции их объединили переходом. Здесь работают взрослое, детское и реабилитационное отделения. В филиале наблюдаются более 27,3 тыс. тюменцев. Сейчас медпомощь можно получить по неврологии, кардиологии, травматологии, аллергологии и иммунологии, офтальмологии, оториноларингологии, эндокринологии.

Главный врач городской поликлиники № 12 Татьяна Клещевникова рассказала, что для пациентов предусмотрена удобная навигация.

"В каждом корпусе у нас есть тепловизоры и санитайзеры, информационные системы. Посетителям нравится навигация по поликлинике. Есть и раздел обратной связи. Он интегрирован с мобильным приложением. Могу просматривать отзывы в телефоне и у себя на компьютере, давать обратную связь", - отметила главный врач.

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В поликлинике после ремонта начали проводить исследования на наличие саркопении – заболевание, характерное для пожилых людей, которое приводит к потере мышечной массы. Если вовремя его обнаружить, то можно сохранить здоровье. Также в отделении есть рентгенаппарат, на котором можно проводить исследования в горизонтальном положении. Сделан он в России, как и большая часть нового оборудования, которыми оснащено медучреждение.

Оксана Корнеенкова

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# здравоохранение , поликлиника , реконструкция

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