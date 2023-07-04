Делегацию из Китая привезет региональная ТПП на Российско-китайский саммит TNF

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

II Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени 19-21 сентября. Предполагается, что во время его проведения состоится Российско-китайский саммит. Делегацию из Китая и Узбекистана на него привезет Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила президент ТПП Ольга Езикеева, рассказывая о перспективах интеграции палаты в TNF.

"Мы привезем предпринимателей из Китая, работающих в сфере ТЭК. Также организуем приезд первых лиц из Узбекистана, будем их сопровождать для погружения в работу форума, заключения сделок", - уточнила она.

ТПП Тюменской области впервые презентовала себя на полях Промышленно-энергетического форума в 2022 году. Тогда специалисты привезли делегацию из Египта и сопровождали ее во всех переговорах на TNF. Как заметила Ольга Езикеева, основная повестка ТПП на Промышленно-энергетическом форуме - это внешнеэкономическая деятельность.

Успехи в этом направлении региональная ТПП подтверждает цифрами, которые представила президент палаты по итогам работы в этой должности за год. Специалисты заключили 21 экспортный контракт, провели девять бизнес-миссий. Одна из последних – реверсная с делегацией из представителей технологических компаний Узбекистана.

Анжела Лебедева