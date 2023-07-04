Первое в России производство цветных марок полиэтилена освоили в Тюменской области

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Первые в России партии цветных трубных марок полиэтилена — синей HD 03505 RC blue и оранжевой HD 03505 PE orange - для систем водо- и газоснабжения выпустили на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске.

Особенность труб - их яркий цвет, позволяющий легко идентифицировать целевое назначение трубопровода при укладке или проведении ремонтных работ.

Кроме того, наличие цветного слоя упрощает обнаружение повреждений поверхности труб при монтаже. Их применение позволяет сохранять срок службы трубопроводов до 100 лет в случае небольших повреждений в процессе укладки и эксплуатации.

"ЗапСибНефтехим" уже выпускает трубный полиэтилен натуральной белой марки и базовой черной. По итогам 2022 года СИБУР показал значимый прирост по объемам выпуска черного полиэтилена до 315 тыс. тонн и планирует нарастить данные показатели в 2023 году.

Новые марки прошли испытания в центральной заводской лаборатории "ЗапСибНефтехима". Специалисты оценили текучесть расплава, плотность и вязкость, а также равномерность распределения пигмента.